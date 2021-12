Dal Sindaco Menani gli auguri di Buon Natale e di un 2022 più tranquillo, sereno e felice

ADV





Anche quest’anno sta ormai volgendo al termine con le difficoltà a cui ci ha sottoposto fin dai primi giorni di Gennaio e le incognite legate ad una quarta ondata che tutti ci auguriamo sarà meno pesante delle precedenti tre.

Un altro anno caratterizzato dalla Pandemia ma che ha trovato in noi persone forti e capaci di reagire alle avversità, anche a quelle più imprevedibili, con la caparbietà e la determinazione che tutti ci riconoscono e che certamente sapranno traghettarci verso un futuro più roseo.

La pandemia da Covid-19 ancora ci impone di cambiare le nostre abitudini, rinunciare a quella socialità che da sempre caratterizza la nostra città, di modificare anche il nostro modo di vivere il Natale.

È per questo che, nel pieno rispetto di tutte le normative in vigore per contenere il contagio, non abbiamo voluto rinunciare a ciò che ormai da anni caratterizza il Natale a Sassuolo: il Villaggio di Babbo Natale e le luci che, sebbene in maniera diversa dal solito, contribuiscono a rallegrarci ed a farci assorbire quello spirito natalizio a cui, assolutamente, non vogliamo rinunciare.

Abbiamo deciso di incrementare le luci nella città, in tutta la città non solo in centro, toccando punti che fino a quest’anno non hanno mai visto luminarie natalizie: non ci saranno le feste di piazza, non ci saranno i momenti di gioia collettiva, la notte della Vigilia o la sera di Capodanno, ma ci saranno il Villaggio di Babbo Natale e la Pista del ghiaccio in piazzale Della Rosa, oltre a tanti piccoli-grandi appuntamenti perché non vogliamo dargliela vinta: Sassuolo si illumina, anche quest’anno, per Natale. Dagli eventi al piano asfalti, dal piano neve alle potature, dai prossimi grandi progetti come il sovrappasso della Pedemontana o la nuova scuola alle Vittorino Da Feltre, fino a piccoli ma significativi interventi nei cimiteri, nelle scuole, nei quartieri. Quello che ci aspetta è un 2022 pieno di investimenti, lavoro e responsabilità ma sempre e comunque con un unico obiettivo: il bene di Sassuolo.

La nostra attività amministrativa non si è mai fermata ma, al contrario, ha sempre cercato di alzare l’asticella portando a casa interventi concreti, senza badare a critiche e polemiche ma tenendo la barra dritta sull’obiettivo finale.

Voglio approfittare di queste righe per portare a tutta Sassuolo ed alla redazione di Sassuolo2000 i miei personalissimi auguri di Buon Natale e di un 2022 più tranquillo, sereno e felice. Quanto mi è accaduto sul finire del mese di Ottobre, purtroppo, non mi consentirà di farlo personalmente a tutti coloro che lo meriterebbero, per qualche tempo non potrò scendere in piazza ad incontrare di persona tutti coloro che vorrei ascoltare. La Giunta al completo ha saputo sostituirmi in maniera egregia, aumentando gli incontri ed il lavoro. A loro ed a tutti voi voglio fare una promessa: ci vedremo presto in piazza, come prima e più di prima, a discutere, confrontarci e se necessario scontrarci ma sempre con un unico obiettivo: il bene della nostra città.

Buon Natale a tutti

Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani