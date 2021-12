‘Inverno a Fiorano’ nella tensostruttura per eventi allestita da AVF in piazza Ciro Menotti

‘Inverno a Fiorano’ nella tensostruttura per eventi allestita da AVF in piazza...

Quest’anno il Natale porta una sorpresa in piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese, offerta da AVF (Associazione Volontari Fiorano) e dal suo presidente Ernesto Mazzacurati, sostenuti dal Comune di Fiorano Modenese.

Si tratta di una tensostruttura di quasi 300mq, che sarà dedicata ad eventi ed iniziative rivolti ai cittadini fioranesi, da svolgersi in massima sicurezza.

La struttura che occupa un quinto della piazza, come richiesto dalla Soprintendenza delle Belle Arti, è stata montata in pochi giorni, grazie alla collaborazione di volontari, per essere inaugurata prima del Natale. Purtroppo il peggioramento della situazione pandemica, ha portato gli organizzatori, con senso di responsabilità, a rinviare a tempi migliori le iniziative già programmate.

La tensostruttura può accogliere fino a 200 persone, rispettando i parametri previsti dalla normativa, ed è priva di barriere architettoniche. E’ dotata di ogni comfort: riscaldamento a infrarossi a onda lunga, che consente di riscaldare senza muovere l’aria e la polvere, in modo piacevole; pista da ballo, schermo per proiezioni, palco. Grande attenzione è stata data alla sicurezza e salubrità dell’ambiente: sono stati infatti montati quattro sterilizzatori a raggi ultravioletti, testati dall’Università di Modena e Reggio, che a ciclo continuo portano ad un abbattimento della carica batterica dell’aria all’interno della struttura. Sarà messa a disposizione di associazioni e gruppi per organizzare corsi, serate di musica dal vivo, incontri, convegni o anche pranzi e cene, con tavoli e sedie.

“Un’iniziativa di cui devo ringraziare AVF e il suo presidente. – ha detto il sindaco Francesco Tosi – Un esempio di sinergia e collaborazione tra Comune ed associazioni. Le associazioni a Fiorano Modenese sono tante e sono una parte viva della comunità che l’amministrazione fa di tutto per sostenere.”

Il calendario era già ricco di iniziative in programma, che sono state temporaneamente sospese a causa della pandemia.

L’investimento ad oggi è di poco più di 100.000, finanziato con risorse proprie di AVF – spiega il presidente Mazzacurati – Aprireremo una raccolta fondi tra le associazioni del territorio e anche tra i cittadini che vorranno partecipare, per ‘aiutarci ad aiutare’, che è anche il motto di AVF”.