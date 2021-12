Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 25 dicembre

ADV





Cielo tra il nuvoloso e molto nuvoloso con precipitazioni deboli irregolari, localmente a carattere di rovescio, che potranno interessare tutta la regione nel corso della giornata. I fenomeni risulteranno più intensi e persistenti sui crinali appenninici e sul settore centro-orientale nella seconda parte della giornata. Temperature minime in aumento, con valori compresi tra i 4 gradi del settore occidentale e 8/10 gradi della fascia costiera. Massime stazionarie con valori attorno a 6 gradi sull’Emilia e 12/13 gradi sulla Romagna. Venti inizialmente moderati o forti sud-occidentali sui rilievi, in particolare quelli romagnoli, in attenuazione nel corso della mattina. Deboli occidentali sulle zone di pianura. Mare poco mosso sotto costa, moto ondoso in aumento al largo.

(Arpae)