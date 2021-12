Volley, Sassuolo impegnata a Macerata nel Boxing Day

ADV





Continua senza sosta la stagione della Green Warriors Sassuolo che – dopo aver terminato il proprio percorso in Coppa Italia con la sconfitta nei Quarti di Finale contro la corazzata San Giovanni in Marignano – è già tutta focalizzata sul prossimo impegno di campionato.

Domenica 26 dicembre, nel tradizionale impegno natalizio del Boxing Day, le ragazze di Coach Venco saranno impegnate sul campo di un’altra delle big del Girone A, ovvero la CBF Balducci HR, fresca di qualificazione per il secondo anno consecutivo alle Semifinali di Coppa Italia, dopo aver eliminato la LPM Mondovì. Fischio di inizio come di consueto alle 17.00.

Nell’ultimo match del 2021, l’obiettivo in casa Green Warriors è quello di ristabilire nuovi equilibri ed alchimie di gioco, dopo l’infortunio di Capitan Dhimitriadhi e l’arrivo di Serena Moneta: aspetto fondamentale in questo senso è il recupero di Beatrice Gardini e Federica Busolini, tenute precauzionalmente a riposo nel turno infrasettimanale di Coppa Italia per un affaticamento muscolare. Lo staff medico neroverde è quindi al lavoro per recuperare le due atlete – tasselli fondamentali negli equilibri della Green Warriors – il più velocemente possibile.

A presentare il match contro Macerata è Coach Venco, che riparte dalla partita dello scorso mercoledì contro San Giovanni di Marignano: “Nel corso della partita di Coppa, ho deciso di tenere a riposo quelli che sono due punti fermi del nostro gioco a scopo precauzionale e la partita ci ha dato la possibilità di valutare quelle che possono essere le nostre alternative. Abbiamo sperimentato diverse soluzioni ed abbiamo faticato come si vede dal risultato finale. Ma noi guardiamo già avanti al prossimo impegno, sperando di avere tutte le atlete a disposizione. Domenica affronteremo Macerata, in una gara sicuramente difficile considerato il valore dell’avversario: ma come ho già detto, noi dobbiamo guardare a noi e lavorare su di noi, per trovare nuovi ritmi ed equilibri di gioco”.