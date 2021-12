SPID, un supporto in Comune a Maranello: fino al 5 gennaio in municipio su appuntamento

SPID, un supporto in Comune a Maranello: fino al 5 gennaio in...

Nel periodo delle festività natalizie, grazie al supporto dei volontari del Servizio Civile, presso il Comune di Maranello è possibile chiedere un aiuto su come usare la SPID, il servizio di identità digitale che permette di accedere a diversi servizi pubblici. Fino al 5 gennaio dalle 9 alle 13 è attivo un servizio di supporto all’utilizzo dell’identità digitale SPID, svolto in collaborazione coi volontari del Servizio Civile Universale e disponibile per i cittadini residenti nel Comune di Maranello.

Gli operatori potranno aiutare le persone che si trovano in difficoltà nell’uso di SPID, che hanno perso la password o hanno bloccato l’utenza. Sarà inoltre possibile approfondire con loro l’utilizzo dei servizi online messi a disposizione dalle Amministrazioni Pubbliche (Fascicolo Sanitario Elettronico, app IO, portale ANPR per la stampa dei certificati, ecc). Il servizio è svolto in Municipio su appuntamento: per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0536 240000 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00, il giovedì fino alle 17:30.