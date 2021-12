Dose booster per 16-17enni e fragili da 12 a 15 anni: al via anche nel reggiano gli SMS con appuntamento

Dose booster per 16-17enni e fragili da 12 a 15 anni: al...

Ha preso il via ieri, 27 dicembre, l’invio degli SMS con l’appuntamento a prosecuzione della campagna vaccinale con la dose booster per i 16-17enni e i fragili da 12 a 15 anni.

Ad essere interessati sono al momento, circa 2.000 cittadini: anche per loro non sarà necessario prenotare perché giorno, ora e luogo della vaccinazione saranno comunicati dall’Ausl tramite messaggio.

Considerata la minore età, l’SMS sarà inviato al numero di telefono di un genitore.

Si conferma la modalità ad invito già utilizzata per le terze dosi delle altre fasce d’età, modalità che ha riscosso l’elevato gradimento dei reggiani e consentito di raggiungere un’adesione di oltre il 90% per le dosi booster tra gli over 18.

I destinatari dei nuovi SMS rientrano in due distinte fasce: i cittadini 16-17enni che hanno già completato il ciclo primario di vaccinazione e quelli più vulnerabili a forme gravi di Covid-19 per condizioni di elevata fragilità in un’età compresa tra i 12 e i 15 anni.

Viene rinnovato l’invito dell’Azienda USL ad accogliere la data e l’orario indicati nell’SMS, al fine di agevolare l’organizzazione delle agende nei vari Punti vaccinali. In caso di indisponibilità, è possibile modificare l’appuntamento tramite i canali indicati nell’SMS, vale a dire in farmacia, sul Fascicolo sanitario elettronico, con l’App Er Salute.

Tutte le informazioni sono reperibili nella pagina dedicata sul portale web Ausl.