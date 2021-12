All’Astoria di Fiorano, dall’1 al 3 gennaio: “La befana vien di notte II” e “Scompartimento n.6”

ADV





Proseguono le proiezioni al Cinema Astoria, seppure in osservanza delle norme anti contagio. Da sabato 1 a lunedì 3 gennaio saranno in programmazione due pellicole: “La Befana vien di Notte II – Le Origini”, un film di Paola Randi con Monica Bellucci, Zoe Massenti, Fabio De Luigi, Corrado Guzzanti, e “Scompartimento n.6”, per la regia di Juho Kuosmanen, con Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Yuliya Aug; un film che ha ottenuto il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes, 1 candidatura ai Golden Globes e 3 candidature agli European Film Awards. Il costo del biglietto intero è di 7 euro, ridotto 5 euro.

La befana vien di Notte: sabato ore 16.30 e 18.30; domenica 16.30 e 18.30; lunedì 21.00

Scompartimento n.6: sabato e domenica alle ore 21.00

L’accesso in sala è regolato dalle norme per il contenimento del Covid-19: è obbligatoria la mascherina, la disinfezione delle mani e il distanziamento di almeno un metro. Tutte le proiezioni sono organizzate da TIR Danza, con la collaborazione del Comune di Fiorano Modenese. Per maggiori informazioni: www.cinemateatroastoriafiorano.it.