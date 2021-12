Auto fuori strada sulla statale a San Marino di Carpi, muore una donna

ADV





Una donna di 71 anni ha perso la vita questo pomeriggio poco dopo le 14:00 in uno schianto lungo la Statale 468 Motta, tra Carpi e San Marino. Per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia locale dell’Unione Terre d’Argine, l’auto condotta dalla donna è uscita di strada ed è andata ad urtare il ponticello di un passo carraio. Nonostante pronto intervento dei Vigili del fuoco e dei sanitari del 118, sul posto con ambulanza ed automedica, non c’è stato nulla da fare per la conducente dell’auto, dichiarata deceduta.