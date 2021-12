Il Sindaco Menani sul Capodanno

ADV





“Il 2022 che sta per iniziare sia in grado di portare a tutti noi quella serenità di cui da tanto sentiamo il bisogno”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani augura a tutta la città di Sassuolo un felice anno nuovo.

“Grazie alla campagna vaccinale ed al senso di responsabilità di ognuno di noi – prosegue il Sindaco – l’anno che sta per terminare ha segnato importantissimi miglioramenti. Ricordiamo tutti il lockdown del 2020, lo scorso Capodanno segnato da coprifuoco e dalla zona arancione che ci impediva di uscire dal territorio comunale se non una sola volta al giorno per far visita ad un parente. Oggi, invece, le cose sono diverse ma l’attenzione e quel senso di responsabilità che ha caratterizzato ogni nostro momento negli ultimi mesi deve assolutamente proseguire.

Naturalmente l’appello al buon senso ed alla responsabilità è più che mai valido anche per quanto riguarda i festeggiamenti e i botti. Non abbiamo emanato un’ordinanza per vietare i botti di capodanno nelle aree pubbliche perché il regolamento di Polizia Municipale vieta già il disturbo della quiete pubblica e perché a divieti e sanzioni preferisco il dialogo e l’appellarmi alla responsabilità di ognuno di noi. Ricordo, inoltre, che è già in vigore l’ordinanza che vieta il consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine se non seduti al tavolo. I controlli ci saranno e chi sarà colto in flagranza verrà sanzionato.

Sono certo che i sassolesi non vogliano ulteriori problemi alla fine di un anno già pieno di complicazioni: è giusto festeggiare ma gli eccessi sono sempre dannosi ed è indispensabile farlo con giudizio. Invito tutti, soprattutto i ragazzi, a non lasciarsi andare in comportamenti irrispettosi degli altri o, peggio, vandalici: l’ultimo dell’anno non è certamente una serata in cui tutto è lecito.

La notte di Capodanno è un momento di festa, in cui ci si lascia alle spalle un anno che sta per terminare e si festeggia l’arrivo di uno nuovo che per ognuno di noi è carico di aspettative e buoni propositi: iniziamo questo 2022 nel migliore dei modi, con responsabilità e volendoci bene. Buon anno a tutti”.