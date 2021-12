Alcune modifiche della viabilità nei primi giorni dell’anno a Fiorano Modenese

ADV





Per lavori sulla rete idrica a Fiorano Modenese, dalle ore 8.00 del 3 gennaio alle ore 17.00 del 18 febbraio 2022 è prevista la chiusura di via Tevere, nel tratto tra via Tamigi e via Flumendosa, con transito consentito solo ai residenti e ai mezzi di soccorso, e istituzione di senso unico alternato regolato da movieri o da semaforo mobile.

Martedì 4 gennaio 2022 è prevista la chiusura anche di via Brascaglia all’altezza del civico 3 fino alle ore 18.30, con presegnalazione all`ingresso della via, da via del Santuario e da via Malmusi.

Su richiesta di esercizi commerciali, per somministrazione di cibi e bevande, dal 1° gennaio al 31 marzo 2022 è prevista l’occupazione di sei stalli di sosta in piazzale del Crociale nella parte nord est, tra via Crociale e via Flumendosa e di quattro stalli in una parte del parcheggio del centro commerciale di Fiorano in via Macchiavelli. Gli stalli occupati, in cui vige il divieto di sosta con rimozione forzata, saranno ben segnalati e sarà garantita la sicurezza delle persone che usufruiranno dello spazio.