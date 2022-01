ADV





Nonostante i controlli operati dai carabinieri questa notte a Scandiano nel corso della mattinata o militari della locale Tenenza, su input della Centrale Operativa del Comando Provinciale di Reggio Emilia allertata dalla responsabile del servizio cultura del comune di Scandiano, curavano il primo intervento in Via Vittorio Veneto del comune di Scandiano dove era stato perpetrato un furto all’interno della biblioteca comunale Salvemini.

Giunti sul posto i Carabinieri avevano modo di accertare che ignoti ladri poco prima dopo aver infranto la vetrata della porta d’ingresso penetravano all’interno dei locali che ospitano la biblioteca asportando, stando ai primi controlli in corso di esatto inventario, un computer ed un telefono cellulare nonché dopo aver forzato due distributori automatici asportavano le monete e prodotti contenuti all’interno.

Tra danni cagionati per il compimento del furto e refurtiva sottratta il danno è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri della tenenza di Scandiano competenti per territorio e che hanno curato il primo intervento, hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.