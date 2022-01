Al Duse di Bologna Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone con “Canzoni per sempre”

ADV





‘Canzoni per sempre. Da La dolce vita a Notre Dame de Paris’. Questo il titolo del concerto che il 4 gennaio 2022, alle ore 21, vedrà insieme sul palco del Teatro Duse di Bologna Giò Di Tonno, Vittorio Matteucci e Graziano Galatone.

Il concerto, che raccoglie il meglio del musical e delle colonne sonore di tutti i tempi, sarà arricchito dal racconto di aneddoti e curiosità vissuti dai tre protagonisti in questi vent’anni di amicizia e musica. Come in un grande zapping musicale, si passerà dalle atmosfere di ‘West Side Story’ a quelle di ‘Moulin Rouge’, dalle indimenticabili note di ‘Romeo e Giulietta’ ai celeberrimi brani di ‘Jesus Christ Superstar’, fino alle colonne sonore de ‘Il postino’ e ‘Nuovo cinema paradiso’. Il tutto sarà impreziosito dall’omaggio alla grande musica italiana e a ‘Notre Dame de Paris’, lo spettacolo che ha fatto conoscere i tre protagonisti al grande pubblico e grazie al quale loro stessi si sono conosciuti.

Biglietti da 21 a 33 euro. Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it. Dal martedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. On line: teatroduse.it | Vivaticket | Ticketone