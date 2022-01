Giornata nazionale della Bandiera, 225° anniversario del Primo Tricolore: le celebrazioni del 7 gennaio a Reggio Emilia

ADV





Venerdì 7 gennaio 2022, Giornata nazionale della Bandiera, si celebra a Reggio Emilia il 225° Anniversario della nascita del Primo Tricolore, che nacque nella città emiliana il 7 gennaio 1797, quale bandiera della Repubblica Cispadana. Nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del Covid 19, la giornata si svolgerà in forma ridotta e più sobria rispetto al tradizionale programma delle celebrazioni.

Non mancheranno tuttavia i momenti più salienti delle commemorazione della bandiera nazionale, come l’alzabandiera, gli onori militari e gli interventi istituzionali dalla Sala del Tricolore e dal Teatro Romolo Valli per riflettere sul significato della giornata e dei valori di cui è foriera.

La cerimonia potrà essere integralmente seguita online sui canali social del Comune, collegandosi ai link www.youtube.com/comunereggioemiliaofficial/live e www.facebook.com/cittadireggioemilia/live

Le celebrazioni si apriranno alle ore 9.40 con la suonata a distesa della Campana Civica. A seguire, alle ore 10 in piazza Prampolini, alla presenza del sindaco Luca Vecchi e delle autorità civili e militari, si terranno l’alzabandiera, gli onori militari e l’esecuzione dell’Inno nazionale. Ad accompagnare i diversi momenti sarà la Fanfara del 3^ Reggimento Carabinieri Lombardia – Milano. Al termine della cerimonia, in condizioni meteo favorevoli, è previsto l’atterraggio di un paracadutista con una bandiera tricolore di 150 metri quadrati in piazza Prampolini: il lancio sarà effettuato dal ‘Reparto Attività Sportive dell’Esercito’, parte della Brigata Paracadutisti Folgore.

I cittadini interessati a partecipare alla cerimonia in piazza Prampolini, potranno farlo indossando la mascherina Ffp2: l’accesso sarà consentito fino a esaurimento dei posti (capienza 400 persone), senza prenotazione. Il pubblico potrà accedere alla piazza presentandosi esclusivamente ai varchi di ingresso dedicati in via Toschi, vicolo Broletto, via Palazzolo e via Aschieri. Non è necessaria la prenotazione.

Alle ore 10.45 le celebrazioni si sposteranno in Sala del Tricolore dove il sindaco Luca Vecchi consegnerà una copia della Costituzione italiana a una delegazioni di studenti delle scuole secondarie di primo grado di Reggio Emilia (l’ingresso alla Sala del Tricolore è ad invito per ragioni di capienza della Sala stessa, solo con super greenpass e mascherina Ffp2).

Alle ore 11.30, al Teatro Municipale ‘Romolo Valli’, è in programma l’intervento dello stesso sindaco Luca Vecchi. La cerimonia sarà accompagnata dalle musiche della Banda della Polizia di Stato. (Ingresso ad invito consentito solo con supergreenpass e mascherina Ffp2).

Per motivi di sicurezza legati alla pandemia, la capienza dei posti è ridotta: i cittadini potranno seguire integralmente la cerimonia potrà sui canali social del Comune.

LE ALTRE INIZIATIVE DEL 7 GENNAIO 2022

Ore 12-18 – Museo del Tricolore, piazza Casotti 1

Apertura del Museo del Tricolore

Ore 16 – Museo del Tricolore , piazza Casotti 1

Visita guidata al Museo del Tricolore

Iniziativa promossa da Lions Club Reggio Emilia Host Città del Tricolore (Distretto Lins 108Tb)

Ore 17 – Sala del Tricolore piazza Prampolini, 1

Concerto “Tricolore in viaggio…”

Tetra Saxophone Quartet con Annalisa Ferrarini (Soprano)

Promosso da Lions Club Reggio Emilia Host Città del Tricolore (Distretto Lions 108Tb)