Epifania per tutta la famiglia al Piccolo Orologio di Reggio Emilia con “Voglio la Luna!”

“Un’originale creazione tutta costruita sul rapporto tra un bambino e il suo attaccamento verso la luna, un rapporto così forte che lo porta a cercarla e a catturarla per poi rendersi conto che la luna è un patrimonio comune e che non può essere appannaggio di nessuno. In un ambiente semplicissimo dove il teatro di figura contrassegna i momenti salienti della storia, Fabio Spadoni, attore affetto dalla sindrome di Down, è un convincente tenerissimo bambino che in sintonia con la narrazione e la fisarmonica di Simone Guerro restituisce agli spettatori tutte le suggestioni di una storia poeticamente sensibile”. Così si legge nelle motivazioni della giuria che ha assegnato il Premio Eolo Award 2013 come miglior progetto educativo per il teatro ragazzi e giovani a “Voglio la luna!” dell’ATGTP – Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata.

Come da tradizione il giorno dell’Epifania, l’allegra vecchina ricurva, che arriva a cavallo di una scopa, passerà anche al Teatro Piccolo Orologio portando in dono a grandi e ai piccini uno magico spettacolo e dolcissime sorprese. Appuntamento il 6 gennaio, alle ore 17:00 al Teatro Piccolo Orologio, con lo spettacolo “Voglio la Luna!”, ideato e diretto da Simone Guerro, che è anche protagonista in scena insieme a Silvia Barchiesti e Fabio Spadoni, con la drammaturgia di Lucia Palozzi e allestimento e figure di Ilaria Sebastianelli e Alessio Pacci. Uno spettacolo che ha ottenuto diversi riconoscimenti: oltre al Premio Eolo Awards il progetto è stato anche finalista al Premio Scenario Infanzia 2010.

INFO E PRENOTAZIONI

Biglietto mecenate: €20, per contribuire con una piccola donazione alle attività del MaMiMò

Biglietto intero €14, biglietto ridotto €12, soci MaMiMò €10

Per informazioni e prenotazioni: www.mamimo.eventbrite.it, biglietteria@teatropiccolorologio.com,

www.mamimo.it, 0522-383178, dal lunedì al venerdì, 9:30-13:30 e 14:30-18:30 e nei giorni di spettacolo.

Nei giorni di spettacolo la biglietteria aprirà un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.