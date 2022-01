Rapina al Caddy di Baragalla

ADV





Poco dopo le 18,30 di oggi 3 gennaio 2022 i Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dalla vittima, sono intervenuti in via Tenni a Baragalla dove poco prima era stata perpetrata una rapina all’interno del negozio Caddy.

Giunti sul posto i Carabinieri hanno accertato che poco prima un malvivente, con un capello e una mascherina chirurgica, dopo aver fatto ingresso all’interno dei locali che ospitano il negozio ha raggiunto la cassiera e sotto minaccia di una pistola si è fatto consegnare l’incasso di circa sono intervenuti sul posto mentre in città sono partite le ricerche del malvivente. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri. Sembra che l’uomo abbia agito con l’aiuto di altri complici e che all’esterno ci fosse un’auto ad attenderli.