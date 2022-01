Due appuntamenti della “Loria” su scienza e letteratura

ADV





Un fine settimana all’insegna della Scienza e della Letteratura: lo propone la biblioteca comunale “Loria” con due appuntamenti pomeridiani, l’8 e il 9 gennaio.

Il primo è un incontro con Catalina Curceanu (foto), fisico di origine rumena, per andare alla scoperta delle stelle di neutroni, a chiusura della rassegna “Sabati in Scienza-Nuove frontiere e prospettive future” realizzata in collaborazione con il cinema Eden: l’ospite, primo ricercatore dei “Laboratori nazionali di Frascati” (Infn) e membro del “Foundational Questions Institute” (Fqxi), sarà intervistata da Alfonso Cornia, curatore della rassegna (sabato 8, cinema Eden, via Santa Chiara, 22 ore 17:30).

Del secondo appuntamento sarà invece protagonista la figura di George Simenon, lo scrittore franco-belga creatore, tra gli altri, del commissario Maigret: “Stessa camicia e stessa pipa” è il titolo del “reading” musicato a cura di “SquiLibri”, collettivo nato a Carpi nel 2013 che « esplora la letteratura contemporanea proponendo spettacoli con parole alternate a musica come elemento integrante della performance » (domenica 9, auditorium “Loria”, via Rodolfo Pio 1 ore 18:00).

L’ingresso a entrambi gli appuntamenti è gratuito, con iscrizione obbligatoria sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.carpi.mo.it/prenota-eventi: l’accesso è consentito esclusivamente alle persone munite di certificazione verde anti-Covid e mascherina Ffp2.