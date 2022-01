Menzione per il Comune di Fiorano dal progetto ‘Abbiamo un cuore in Comune’

Menzione per il Comune di Fiorano dal progetto ‘Abbiamo un cuore in...

ADV





I membri della Commissione Sostenibilità del progetto “Abbiamo un cuore in Comune”, promosso da Emil Banca hanno riconosciuto al Comune di Fiorano Modenese una menzione speciale per essersi distinto per progetti collegati all’Agenda ONU 2030, che l’amministrazione sta portando avanti.

Al Comune è stato inviato un digital badge da utilizzare sui propri strumenti di comunicazione.

Il progetto inoltre ha portato alla realizzazione di una piccola guida ‘Abbiamo un cuore in Comune Pocket’, dedicata a tutti i Comuni che hanno aderito all’iniziativa e dove sono state raccolte e raccontate le bellezze e le peculiarità anche del territorio di Fiorano Modenese.