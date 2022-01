Vaccinazione contro il Covid: dai 18 anni in su prima dose in libero accesso, senza prenotazione

Vaccinazione contro il Covid: dai 18 anni in su prima dose in...

ADV





La Direzione dell’Azienda USL informa che per le persone dai 18 anni compiuti in su la prima dose di vaccinazione contro il COVID è a libero accesso, quindi non richiede la prenotazione. Per le due dosi successive si riceverà, come di consueto, l’sms di invito.

Di seguito le sedi e gli orari dei centri vaccinali della provincia:

Castelnovo ne’ Monti, Centro Prelievi

Lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, dalle 13.30 alle 18.30

Correggio, Centro Prelievi

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 13.00 alle 18.00.

Guastalla, Ospedale Civile

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato dalle ore 7.30 alle 18.00. Domenica dalle ore 7.30 alle ore 12.30.

Montecchio, Centro Prelievi

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 13.30 alle 18.00.

Reggio Emilia

Centro vaccinale tensostruttura IREN, Piazza della Vittoria

Dal lunedì al sabato dalle 7.30alle 18.00

Padiglione Ziccardi, Campus San Lazzaro, Via Amendola

Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 18.00

Scandiano, Ente Fiere