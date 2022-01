L’Azienda USL di Bologna ricorda le disposizioni per i nuovi positivi al covid-19

L’Azienda USL di Bologna ricorda le disposizioni per i nuovi positivi al...

A tutti coloro che, a seguito di un tampone diagnostico positivo, sono in attesa di ricevere la notifica del provvedimento di isolamento da parte del Dipartimento di Sanità Pubblica, l’Azienda USL di Bologna ricorda le misure da osservare: mantenere lo stato di isolamento, evitare contatti sociali, evitare spostamenti e/o viaggi, rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza sanitaria, contattare il proprio medico per una valutazione dello stato di salute.

In particolare i soggetti in quarantena (in quanto contatto stretto di un caso di COVID-19) e le loro famiglie devono aderire alle seguenti raccomandazioni

Rimanere al proprio domicilio, senza uscire di casa ed evitando contatti sia con i conviventi che con altre persone; evitare spostamenti all’interno dell’abitazione durante la presenza degli altri conviventi;

Utilizzare una stanza e un bagno non condivisi con altre persone, con un adeguato ricambio d’aria, aprendo le finestre. Ove non fosse possibile l’uso esclusivo di un bagno, ad ogni utilizzo deve essere effettuata una disinfezione delle superfici con prodotti idonei (es: ipoclorito di sodio, ecc);

▪ Indossare la mascherina e mantenersi isolati dagli altri conviventi. Le mascherine non devono essere toccate o manipolate durante l’uso. Se la mascherina si bagna o si sporca di secrezioni, deve essere cambiata immediatamente. Dopo l’uso deve essere eliminata e deve essere eseguita l’igiene delle mani;

▪ Rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale in attesa di ulteriori indicazioni

Anche oggi, giovedì 6 gennaio, continua a correre la campagna vaccinale grazie ai professionisti dell’Azienda USL di Bologna che, supportati dai volontari, sono in servizio nei due centri vaccinali operativi in città nel giorno dell’Epifania: l’hub della Fiera e l’hub di Casalecchio di Reno. Al contempo il personale amministrativo dell’Azienda USL sta cercando di provvedere all’invio degli oltre 7000 nuovi provvedimenti il più tempestivamente possibile.