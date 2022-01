Maranello, 3,4 milioni di euro da Pnrr e bandi per finanziare 16 progetti

ADV





Sedici progetti sostenuti, per un totale di 3,4 milioni di euro. È questo l’ammontare dei contributi intercettati recentemente dall’Amministrazione comunale di Maranello, che è riuscita ad attingere alle risorse messe a disposizione dal Pnrr e da bandi ministeriali e regionali come ‘Rigenerazione Urbana’ e ‘Bike to Work’. La conferma sugli stanziamenti è arrivata nei giorni scorsi.

“Sono i frutti del grande lavoro svolto dai nostri uffici – sottolinea il Sindaco Luigi Zironi – in fatto di programmazione, progettazione e reperimento di fondi a beneficio del territorio e di chi vi abita. A inizio mandato ci siamo dati questo obiettivo: intercettare più finanziamenti possibile per rendere Maranello e le sue frazioni sempre più sicure e adeguate alle esigenze dei cittadini, in particolare dei più fragili. E le cifre di questi contributi confermano che stiamo mantenendo le promesse, dando la priorità alle scuole, alla sicurezza stradale, alla sostenibilità ambientale e alla socialità”.

Riguardo al Pnrr, ad esempio, con quasi 2 milioni di euro saranno totalmente finanziati dodici progetti sul territorio maranellese. Più nello specifico, il 38% di queste risorse (733mila euro) verrà utilizzato per l’efficientamento energetico di tre edifici scolastici, mentre il 62% (1 milione e 192mila euro) sarà destinato ad interventi di messa in sicurezza, riqualificazione e manutenzione straordinaria delle strade.

Le scuole interessate dai lavori saranno le due medie maranellesi, la materna ‘Jacopo da Gorzano’ e il nido ‘Coccinelle’, che grazie a questi interventi aumenteranno sensibilmente la sostenibilità dei propri consumi, migliorando ulteriormente le prestazioni degli impianti.

“Senza dimenticare – aggiunge Chiara Ferrari, Assessore ai Lavori pubblici e alla Mobilità – i lavori già programmati per la prossima estate per la riqualificazione della materna Agazzi e per il miglioramento antisismico della due scuole medie, in gran parte già finanziati grazie a fondi statali intercettati in precedenza: ben 727mila euro su una spesa complessiva di 927mila euro per i due interventi”.

Tra i nove interventi finanziati con il Pnrr e relativi alle strade, compaiono invece la riqualificazione e la messa in sicurezza dei centri abitati di Torre Maina e di Gorzano, dove verranno anche istituite due ‘Zone 30’, nonché la sistemazione del secondo tratto di Via Trebbo, di Via San Giovanni Evangelista e di un lungo tratto di Via Zozi, dove si interverrà sul fondo stradale, sui marciapiedi e con dissuasori della velocità.

Partecipando al bando ‘Rigenerazione Urbana’, il Comune di Maranello è poi riuscito ad ottenere altri 1,4 milioni di euro, finalizzati a sostenere integralmente i costi di altri tre progetti. Di questa somma, circa 500mila euro saranno investiti a Gorzano nel complesso di Via Cappella, dove verrà riqualificata l’ex casa del custode, futura sede di associazioni, e dove sarà realizzata presso gli Orti comunali una nuova struttura utilizzabile sia come ricovero degli attrezzi sia come saletta polifunzionale.

E tramite il medesimo bando sono stati stanziati anche 900mila euro destinati al completamento del percorso ciclopedonale che collegherà il Terminal dei bus al centro di Maranello, passando per Via Vignola e per il Parco Due.

Arriva invece da un altro bando regionale, legato all’ampio progetto denominato ‘Bike to Work’, un contributo di 68mila euro (su un costo totale di 85mila euro) che andrà a cofinanziare la messa in sicurezza di un attraversamento ciclopedonale lungo Via Giardini, all’altezza di Via Garibaldi. L’intervento porterà alla creazione di una piazzola, all’installazione di una rastrelliera per biciclette e soprattutto alla realizzazione di una piattaforma rialzata che tutelerà pedoni e ciclisti, anche incentivando il rallentamento dei veicoli.