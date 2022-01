Ausl Reggio, si allarga la campagna vaccinale: via alle terze dosi per 12-15enni a quattro mesi dal completamento del ciclo primario

Ausl Reggio, si allarga la campagna vaccinale: via alle terze dosi per...

Si allarga la campagna vaccinale: via alle terze dosi per 12-15enni a quattro mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo primario, mentre prosegue l’accesso diretto, cioè senza prenotazione, per la prima dose per le persone dai 18 anni in su.

Un ulteriore allargamento della campagna vaccinale, con l’avvio della terza dose per i 12-15enni, che riceveranno l’sms con l’appuntamento, a quattro mesi dal completamento del ciclo primario (ad oggi circa 6700 ragazzi). Le prime somministrazioni partiranno lunedì 10.

Un ulteriore allargamento, dopo che lo scorso 27 dicembre era stato dato il via alla terza dose per i 16-17enni e per i soggetti fragili fra i 12-15enni.Il vaccino previsto per la terza dose booster in queste categorie sarà Comirnaty di Pfizer Biontech.

Si ricorda che l’Azienda USL di Reggio Emilia dallo scorso 4 gennaio garantisce l’accesso diretto (senza prenotazione) per la prima dose di vaccino ai maggiori di 18 anni.

Quindi le persone dai 50 anni in su, per i quali entrerà in vigore l’obbligo vaccinale, possono già da ora accedere ai centri vaccinali presenti su tutto il territorio provinciale per ricevere la loro prima vaccinazione. Nella nostra provincia si tratta di una platea composta da circa 16.000 persone.

Di seguito le sedi e gli orari dei centri vaccinali della provincia:

Castelnovo ne’ Monti, Centro Prelievi

Lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, dalle 13.30 alle 18.30

Correggio, Centro Prelievi

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, dalle ore 13.00 alle 18.00.

Guastalla, Ospedale Civile

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato dalle ore 7.30 alle 18.00.

Domenica dalle ore 7.30 alle ore 12.30.

Montecchio, Centro Prelievi

Lunedì, martedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 13.30 alle 18.00.

Reggio Emilia

Centro vaccinale tensostruttura IREN, Piazza della Vittoria

Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 18.00

Padiglione Ziccardi, Campus San Lazzaro, Via Amendola

Dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 18.00

Scandiano, Ente Fiere

Lunedì dalle 15.00 alle 18.00, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato dalle 7.30 alle 18.00, domenica dalle 7.30 alle 12.30.