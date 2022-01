Capezzera (FI): “Riqualificazione di Politeama e Paggeria, grande opportunità per il nostro territorio grazie ai fondi del PNRR”

ADV





“Dopo il trasferimento, lo scorso dicembre, del teatro Carani nel patrimonio del comune di Sassuolo, sono arrivate buone notizie per altri due luoghi storici del nostro territorio.

La Paggeria e il Politeama saranno riqualificati grazie a 5 milioni di euro provenienti dai fondi del PNRR, che rappresentano un’occasione di rilancio anche per il nostro territorio, questo grazie al lavoro dell’amministrazione per aver presentato dei progetti completi e all’avanguardia, che il ministero ha valutato positivamente.

Entrambe le strutture manterranno i lineamenti storici, ma forniranno nuovi servizi alla città e soprattutto saranno nuovi luoghi di aggregazione per i giovani. Da molti anni i nostri studenti hanno segnalato l’esigenza di avere nuovi spazi adeguati allo studio, la nuova Paggeria con la creazione di aule studio risponderà proprio a questa richiesta.

Il Politeama rappresenta un luogo del cuore per decine di generazioni sassolesi, ma da ormai troppi anni simboleggia un area di degrado in pieno centro storico , con queste risorse verrà riconvertita in una biblioteca polifunzionale, mantenendo i suoi tratti caratteristici.

L’ opposizione troppo spesso accusa questa maggioranza di immobilismo oppure fa polemiche basate sul nulla, questi invece sono segni tangibili che la maggioranza ottiene risultati concreti, come promesso in campagna elettorale. Gli investimenti però non si fermano qui; nelle scorse settimane sono partiti i lavori della caserma della polizia municipale , a breve uscirà il bando per la nuova “casa serena” e da inizio dicembre, sono operativi, i nuovi uffici comunali razionalizzati presso il direzionale “Diamante”. Nel frattempo prosegue la manutenzione di scuole , asfalto , verde e marciapiedi come non si vedeva da anni, perché senza preservare l’esistente non si può progettare il futuro. Queste sono le uniche risposte che interessano ai cittadini”.

(Davide Capezzera – Capogruppo FI Sassuolo)