Neve, spargisale in azione a Bologna. Non si segnalano criticità

ADV





La debole nevicata di questa mattina non ha provocato disagi in città.

Gli spargisale sono entrati in azione in tutta la zona collinare e nei punti critici della pianura (rotonde, ponti, cavalcavia).

ARPAE riferisce di precipitazioni in diminuzione dalle 13 in poi.

Le lame e i restanti spargisale sono posizionati nei luoghi stabiliti, pronti comunque ad intervenire in caso di aggravamento delle condizioni meteo.

La situazione viene costantemente monitorata. Al momento non sono state segnalate criticità di rilievo. L’assessore Simone Borsari in mattinata ha fatto visita alla centrale operativa.