Uccio De Santis mercoledì al Teatro Celebrazioni di Bologna

Mercoledì 12 gennaio (ore 21:00) arriverà al Teatro Celebrazioni di Bologna Uccio De Santis con lo spettacolo Stasera con Uccio, un mix esplosivo di monologhi, gag irresistibili e racconti di vita vissuta che si alterneranno ai video che hanno fatto la storia del programma televisivo “Mudu’”.

Lo show racconta, in forma di monologo e di sketch a due, la vita di un comico “per vocazione”. Dagli esordi per vincere la timidezza alle feste in casa, dai primi amori a quello più grande, quello per il teatro. Un viaggio nei ricordi che dipinge tanti gustosi quadretti familiari. Lo spettacolo racconta il presente con divertenti siparietti tra moglie e marito sulla vita di ogni giorno. Nelle storie in scena ognuno può identificarsi e ridere di gusto accompagnato anche da tanta buona musica. In questa avventura Uccio De Santis sarà accompagnato dai volti storici del programma “Mudu”, Umberto Sardella e Antonella Genga. Lo show prevede un momento in cui Uccio interagirà con il pubblico, vero cavallo di battaglia dell’artista pugliese, creando dei siparietti comici di grande coinvolgimento.

BIGLIETTI: Intero € 26,00 – Ridotto € 24,00 – Under 29 € 20,00

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna – Tel: 051.4399123 – E-mail: info@teatrocelebrazioni.it).

Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 ed essere in possesso del Super Green Pass.