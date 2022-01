ADV





A causa di uno smottamento del terreno in via di Barbiano, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, dopo l’intervento della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, è stata disposta la chiusura della strada dal civico 30 fino all’incrocio con via della Fratta e via San Vittore. Al momento sono ancora in corso accertamenti e verifiche per stabilire i tempi di riapertura del tratto di strada. Percorso alternativo sulla parallela via degli Scalini.