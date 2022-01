Al via un nuovo cantiere in centro storico a Formigine

ADV





Inizieranno giovedì 13 gennaio 2022 i lavori di riqualificazione di alcune strade del centro storico, ovvero via san Pietro, via Trento Trieste e via Monte Grappa.

Nelle strade in oggetto verranno infatti rinnovati infrastruttura e pali dell’illuminazione, continuando con lo stile adottato per via Fiume. Fra gli interventi previsti nel progetto quindi, oltre al posizionamento di nuovi pali anche l’allargamento dei pedonali antistanti ai negozi, protetti da transenne sfilabili, creando un collegamento dedicato tra Piazza Arnò e il centro e tra via Giardini e via Trento Trieste.

Tutti i punti luce saranno sostituiti come da progetto “Energy Performance Contract”, che ha già permesso di installare migliaia di luci LED a basso consumo energetico.

Il cantiere partirà da via san Pietro e, contemporaneamente a questi lavori, avverrà la sostituzione delle tubazioni dell’acqua sanitaria da parte di Hera. Su via San Pietro si manterrà la viabilità ordinaria, eccetto la sosta, mentre via Trento Trieste rimarrà chiusa (eccetto per i residenti e per il carico e scarico), durante i lavori di Hera. Tutte le modifiche alla viabilità saranno comunque comunicate attraverso specifica segnaletica.

Il costo dei lavori è di circa 150mila euro.