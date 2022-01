Dopo il furto, Sportinsieme travolta dalla generosità dei castellaranesi

ADV





C’è un lieto fine al brutto episodio del furto ai danni dell’associazione SportInsieme all’interno del proprio ricovero attrezzi nel Parco Inclusivo Don Reverberi di Castellarano la notte dello scorso 7 settembre. La gara di solidarietà lanciata dall’associazione insieme al Sindaco Giorgio Zanni ha raccolto e superato in meno di una settimana il valore dei beni rubati, arrivando ad oggi a più di 5.000 € di valore raccolto.

Il furto aveva privato l’associazione di diversi strumenti utilizzati per la pulizia e la cura del parco, del nuovo campo da gioco e dei rinnovati giochi inclusivi per bambini, nel caso del Parco Inclusivo Don Reverberi particolarmente preziosi proprio perché in grado di accogliere anche bimbi e bimbe diversamente abili.

L’associazione, come diverse altre in tutto il territorio comunale, svolge questo generosissimo compito di manutenzione e cura in seguito ad una convenzione e al sostegno del Comune di Castellarano, al fine di rendere parchi e spazi pubblici sempre più belli, curati e accoglienti per tutta la comunità.

Già dopo poche ore dall’accaduto, e la denuncia pubblica alle locali forze dell’ordine contro gli ignoti responsabili, ha preso il via la macchina della solidarietà promossa dal Sindaco Zanni che, attraverso i social network, ha lanciato un appello per la raccolta fondi. In pochissimi giorni sono stati raccolti donazioni – in denaro e attrezzature come soffiatori, decespugliatori, contenitori e motoseghe – per un valore di più di € 5.000. Valori che hanno superato il danno subito grazie alla grande adesione da parte di privati cittadini, associazioni e aziende del territorio.

“Il sostegno che abbiamo ricevuto dalla popolazione è commovente. — commenta il presidente di Sportinsieme Enzo Gallo — In tantissimi hanno aderito in un modo che davvero non ci aspettavamo: chi ha donato cinque, chi ha donato mille euro, chi ha regalato una motosega e chi è passato dalla sede dell’associazione per consegnare di persona il suo contributo. La nostra gratitudine va in egual misura a tutti coloro che ci sono stati vicini.”

Una solidarietà trasversale a tutta la popolazione, che ha visto anche la stragrande maggioranza delle associazioni di Castellarano donare a loro volta nei confronti dei “colleghi” di Sportinsieme.

“Le donazioni ricevute dalle associazioni sono ancora più belle: ci dimostrano che siamo insieme non solo quando collaboriamo per la buona riuscita di un evento o di una causa, ma che siamo una vera comunità. Non posso che ringraziare allora anche l’amministrazione e il Sindaco Zanni, che ha sposato la causa della raccolta fondi facendo sì che diventasse tema condiviso da tutta la cittadinanza”.

I fondi raccolti, oltre all’acquisto dell’attrezzatura sottratta, permetteranno inoltre l’installazione di un impianto di allarme e di ulteriori telecamere, oltre a quelle già presenti, per scongiurare nuove intrusioni.

“Ad un atto vile la nostra comunità ha risposto nel migliore dei modi, con un gesto di grandissimo cuore e nobiltà. — commenta il sindaco Zanni — In tempi record Sportinsieme è tornata pienamente operativa grazie a queste preziose donazioni in denaro e attrezzatura. Ancora una volta, la dimostrazione concreta di una comunità unità e coesa, che sa tendersi la mano ancor più nei momenti di difficoltà. Un ulteriore segno della riconoscenza e dell’affetto che Castellarano tutta, amministrazione compresa, nutre nei confronti del lavoro e del grande cuore che tutte le nostre associazioni rappresentano per l’intera comunità!”