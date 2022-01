Giulia Pigoni: “Ciao Orestina, la mia guida nel mondo dello sport”

ADV





“La scomparsa di Orestina mi lascia attonita. Fatico a trovare le parole giuste perché per me è stata davvero una guida nel mondo dello sport quando, alle prime armi da assessore, cercavo di entrare in punta di piedi nel mondo dell’associazionismo da amministratore”. La consigliera comunale e regionale di Azione Giulia Pigoni, già Assessore allo Sport del Comune di Sassuolo, piange la scomparsa di Orestina Zazzarini.

“Era una donna determinata e buona – prosegue Pigoni – oltre che tenace e disponibile. Ha dato moltissimo al mondo dello sport e al nostro territorio, come allenatrice, come coordinatrice regionale FIN per il Coni, come persona, sempre al servizio dei ragazzi. Il suo fuoco, la sua passione, sono stati e restano un grande esempio e una testimonianza preziosa. Mi stringo al dolore di Davide. Le più sentite condoglianze a lui, alla grande famiglia del Nuoto Club Sassuolo e al Coni regionale”.