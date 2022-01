Incendio al compattatore per raccolta rifiuti a Cavriago

ADV





Dalle ore 17 un incendio sta interessando la pressa stazionaria del compattatore per la raccolta rifiuti ingombranti indifferenziati che si trova a Cavriago in via delle 9 Biolche proprio all’interno dell’isola ecologica. Tecnici sono sul posto oltre ai vigli del fuoco.