Lunedì 17 gennaio la presentazione dell’attività cicloescursionistica del CAI Reggio Emilia

Il Gruppo MTB del Cai reggiano presenterà lunedì 17 gennaio le attività di cicloescursionismo organizzate nel 2022.

L’attivissimo Gruppo MTB ha predisposto un ricco calendario per gli appassionati di cicloescursionismo tra montagne, colline, vigneti, fiumi e storia. Per il primo appuntamento in calendario però si andrà alla ricerca della neve nella zona di Villa Minozzo. Seguiranno uscite “oltre confine” per poi tornare sui sentieri di casa e nella “Bassa”. Nel calendario non mancano le notturne che il Gruppo MTB organizza nelle colline reggiane. E’ in programma anche una mini vacanza cicloescursionistica in Maremma. Info: gruppomtb@caireggioemilia.it.

La presentazione si svolgerà alle 20:45 nella sede del Cai in via Caduti delle Reggiane 1 H a Reggio Emilia. Per partecipare alla serata è obbligatoria l’iscrizione al link https://bit.ly/caimtbcalendario22, che si chiuderà al raggiungimento della quota di 30 iscritti. Obbligatorio il green pass rafforzato e la mascherina FFp2.