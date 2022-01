Si ferma per una sosta sulla neve ma scivola, trasportato a Baggiovara con elisoccorso

ADV





Scivola durante una sosta per riposare. È successo ad un uomo di 40 anni residente a Polinago, durante un’escursione con altri due amici sul M.te Rondinaio.

Il gruppo dopo aver percorso, in salita, diversi metri di dislivello, giunge all’attacco dell’ultimo muro che conduce alla cima del monte e li l’uomo decide di fermarsi alcuni minuti per riposare, sedendosi a terra in un tratto con una forte pendenza che non gli ha consentito di mantenere l’equilibrio vedendolo quindi scivolare verso valle per una decina di metri.

Munito di ramponi, nel tentativo di fermarsi, ha puntato i piedi sul manto nevoso ma la caviglia, andando in torsione, ha subito un trauma molto importante e doloroso che non gli ha più consentito di proseguire. Gli amici hanno attivato il 118. Sul posto il Soccorso Alpino e Speleologico stazione M.te. Cimone che attiva la squadra di Pievepelago e il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza dell’Abetone e l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello con a bordo un Tecnico del CNSAS.

L’uomo è stato raggiunto da due tecnici che si trovavano già in zona e dall’elicottero che arrivato in zona ha sbarcato il personale in hovering in quanto l’area non era consona all’atterraggio. Dopo stabilizzazione il paziente è stato recuperato con il verricello e trasferito all’ospedale di Baggiovara.