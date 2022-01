Martedì 18 gennaio, a Calderara di Reno, hub vaccinale per i bimbi...

Domani, martedì 18 gennaio, l’hub vaccinale di Calderara di Reno sarà interamente dedicato alle vaccinazioni anticovid dei più piccoli. L’Ausl di Bologna attraverso il Distretto Sanitario Pianura Ovest ha infatti programmato, in collaborazione con il Comune, nel centro di via Armaroli una giornata di vaccinazioni per la fascia 5-11 anni. Dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 riceveranno il vaccino 180 bambini, 90 al mattino e altrettanti durante il pomeriggio. Tutti già prenotati.