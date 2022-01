Colpisce la moglie a bastonate davanti al figlio: 41enne arrestato a Bologna

ADV





I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 41enne straniero per maltrattamenti contro familiari o conviventi. E’ successo in un appartamento condominiale situato nel Quartiere Savena. I militari sono stati allertati dalla Centrale Operativa cui una donna si era rivolta chiedendo aiuto in quanto il marito la stava picchiando davanti al figlio minorenne.

La donna, in particolare, vedendo il marito che rincasava in chiaro stato di alterazione per l’abuso di sostanze alcoliche armarsi di bastone, diceva al figlio di chiamare il 112 temendo che la situazione potesse degenerare ulteriormente. Immediatamente raggiunta da una pattuglia del Nucleo radiomobile, in lacrime e con evidenti segni sul volto, riferiva di essere stata aggredita dal marito con un bastone da hockey, durante una lite scaturita per futili motivi. A seguito di successivi accertamenti, i militari arrestavano l’uomo, 41enne, che, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, veniva tradotto in carcere.