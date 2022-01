Rubato all’interno di garage a Fiorano, bloccati dai carabinieri

ADV





Nel corso della nottata, a Fiorano Modenese, i militari della locale Stazione hanno tratto in arresto un 29enne e una 28enne, responsabili di furto aggravato in concorso e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. La coppia è stata intercettata dai Carabinieri nel centro abitato di Fiorano e, dopo un breve inseguimento, è stata fermata e sottoposta a controllo.

I militari hanno rinvenuto a bordo del loro automezzo una bicicletta mountain bike, una cassetta con all’interno attrezzi da lavoro, un compressore ed attrezzature varie per il giardinaggio. Quanto sopra, a seguito di rapida attività investigativa, era stato asportato poco prima da alcuni garage di abitazioni site nei pressi del confine con la frazione di Spezzano. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

I due giovani, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Modena.