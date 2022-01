Appuntamento a Formigine con il meglio del collezionismo

ADV





Monete e francobolli, ma anche oggetti e mobili d’epoca: il primo convegno numismatico e filatelico formiginese andrà in scena questo fine settimana presso il Palazzetto dello Sport in via delle Olimpiadi 4. Saranno circa 50 gli espositori provenienti da tutta Italia presenti nella giornata di sabato 22 gennaio dalle 9 alle 18 e nella mattinata di domenica 23 dalle 9.30 alle 12.30, per un weekend all’insegna del collezionismo e del piccolo antiquariato.

Oggetti di valore culturale quanto didattico, testimoni di epoche passate e capaci di raccontare l’evolversi della storia del costume attraverso gli anni. Il convegno si aprirà sabato alle ore 8.45 con il taglio del nastro alla presenza dell’Amministrazione comunale. L’evento, organizzato a cura di Numismatica Stema con il patrocinio del Comune di Formigine, si terrà nel rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione dei contagi: per accedere sarà necessario esibire il Green pass.