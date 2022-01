Progetto cultura a Montecreto, il via sabato 22 gennaio

ADV





Tutto pronto per “Progetto cultura: persone, territorio e innovazione”, un programma di appuntamenti che nei prossimi mesi guiderà alla scoperta di Montecreto, nel cuore dell’Appennino modenese

Si inizia ufficialmente sabato 22 gennaio con le prime attività:

dalle 17.00 sarà possibile sperimentare la realtà virtuale e immergersi nel documentario 1st Step, una favola che racconta la magica storia di un sogno che si è avverato: le missioni dell’Apollo sulla Luna.

alle 21.00 verrà proiettato su grande schermo il film “Into the wild”, la vera storia di Christopher McCandless che dopo aver conseguito la laurea nel 1992, decide di abbandonare ogni cosa per andare a vivere tra i ghiacci dell’Alaska.

Gli eventi di sabato si terranno presso la Palestra comunale di via Trogolino, a Montecreto.

Il giorno seguente domenica 23 gennaio debutterà ufficialmente Make in Montecreto, il laboratorio edutech che permetterà agli under 14 di andare alla scoperta del territorio, tra il museo La Casa Dei Leoni Di Pietra e il convento, attraverso attività ludico-didattiche in chiave tecnologica.

Dalle ore 11 alle ore 13 visita al Museo “La Casa dei Leoni di Pietra” in via Roma 24

Pranzo incluso

Dalle ore 14 alle ore 17 si terrà il Laboratorio EduTech presso il Monastero di Montecreto in Via Castello 38

Gli appuntamenti con “Progetto cultura: persone, territorio e innovazione” sono interamente gratuiti e si terranno a cadenza mensile; sarà sempre necessaria la prenotazione.

Il progetto è promosso dal Comune di Montecreto e realizzato con il sostegno di Fondazione di Modena.

In ottemperanza alle disposizioni governative in essere, sarà necessario esibire il green pass rafforzato o disporre di un’esenzione comprovata, oltre all’utilizzo di mascherina FFP2, sia per accedere ai laboratori che per partecipare alle proiezioni.