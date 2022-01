In via Formigina a Modena si rimuovono alberi a rischio caduta

ADV





Si svolge nella giornata di venerdì 21 gennaio, in strada Formigina e in viale Autodromo, l’intervento per rimuovere tre platani che si trovano nelle aiuole centrali delle due strade. L’abbattimento è stato deciso a tutela della sicurezza dei cittadini, in seguito all’indagine di stabilità, effettuata nell’ambito del piano di controllo e valutazione del rischio del patrimonio arboreo attuato dal Comune di Modena, dalla quale è risultato che le piante sono pesantemente intaccate da carie e funghi che ne compromettono la stabilità.

L’intervento, coordinato dai tecnici del servizio Manutenzione urbana del Comune di Modena, si concluderà nell’arco della giornata. Sono previsti restringimenti della carreggiata in corrispondenza dei lavori.

La rimozione riguarda tre platani alti tra i 10 e i 12 metri, due collocati in via Formigina, tra la farmacia e la caserma dei Vigili del fuoco, e uno in viale Autodromo di fronte al parco Ferrari. Una delle piante presenta radici avventizie superficiali e una carie spiralata al fusto che interrompe i tessuti; gli altri due platani, molto sofferenti, sono stati attaccati sulla circonferenza da funghi e non possono essere recuperati.

Le piante rimosse saranno ripiantumate.