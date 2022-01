Nonantola, fa irruzione in un’abitazione con un bastone per regolare i conti

Ieri, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno tratto in arresto un 52enne per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio.

I militari dell’Arma sono intervenuti nel primo pomeriggio in un’abitazione di Nonantola dove l’uomo si era introdotto arbitrariamente, armato di un bastone, per regolare i conti per un presunto credito vantato nei confronti dell’aggredito a seguito di una prestazione professionale mai corrisposta. L’intervento dei Carabinieri, inviati sul posto dalla Centrale Operativa allertata mediante il 112, ha scongiurato più gravi conseguenze.

L’uomo è stato poi condotto davanti al Giudice per il procedimento con rito direttissimo nel corso del quale gli è stata applicata la misura cautelare dell’ obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.