1 chilo di hashish ed oltre 3.500 euro contanti: arrestato a Reggio Emilia presunto trafficante

Gli investigatori della Squadra Mobile, nella tarda serata di mercoledì 19, lo hanno notato seduto, in attesa, vicino ad una parrocchia cittadina ubicata nei pressi di via Regina Margherita.

Il luogo, già oggetto di segnalazioni, e l’atteggiamento, hanno insospettito l’occhio attento dei poliziotti della Mobile in servizio in città in abiti civili. Il controllo ha consentito di rinvenire, nelle tasche dell’uomo, due panetti di hashish del peso di due etti, circa. La successiva perquisizione domiciliare ha portato ad individuare ulteriori 800 grammi circa, di hashish ed oltre 3.500 euro contanti.

Sulla scorta delle risultanze l’uomo, un cittadino marocchino classe 1980 domiciliato in città, è stato arrestato.