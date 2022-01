Asportano merce in un centro commerciale con borsa schermata, due arresti della Polizia

ADV





Nel pomeriggio di ieri, la Squadra Volante della Questura di Modena ha tratto in arresto due giovani rispettivamente di 26 e 32 anni, entrambi residenti fuori citta , per il reato di furto aggravato in concorso.

Gli agenti sono intervenuti su richiesta del personale di vigilanza in servizio presso un centro commerciale della città, in zona Buon Pastore, perchè avevano asportato della merce.

I poliziotti, appuravano che i due uomini utilizzando uno zaino artigianalmente schermato con dei fogli di alluminio si erano introdotti nel supermercato e avevano inserito all’interno dello stesso 476 bustine di zafferano per un valore di oltre 2000 euro.

I due uomini venivano tratti in arresto per furto aggravato in concorso. Al 32enne, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, veniva emesso dal Questore la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Modena.