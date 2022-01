Covid: minacce ad Alberto Bertoli su Facebook

ADV





“Speravo tanto che almeno una dose ti avesse procurato una grave miocardite (come è successo a tanti)” questa la parte di un commento rivolto ad Alberto Bertoli dopo che lo stesso aveva postato un commento sulla cantante della Repubblica ceca che si è fatta contagiare volontariamente dal Covid e poi è deceduta.

Replicando Bertoli ha scritto che “per augurare del male ci vuole una persona cinica, intrisa di cattiveria e che piega ogni cosa che si trova davanti per avere una ragione che sa solamente di grossa ignoranza. Io ho le mie idee, sono chiare, sono dure, spesso mi tolgono pubblico invece di darmene ma sai com’è”.

“Chissà perché non so tacere e questo è quanto, non so vestirmi da commediante, sarà il rispetto che ho verso di me”.

I commenti sono stati successivamente cancellati, ma senza che non ci fosse la possibilità di salvarne il contenuto con degli screenshot.