Castelnovo, ultimo regalo della signora Pierina Guazzetti: un lascito per la Pubblica Assistenza

È una bella donazione quella che Pierina Guazzetti ha disposto per la Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto. Prima di andarsene serenamente, all’età di 98 anni, nel 2020, Pierina ha disposto un lascito testamentario per la Pubblica Assistenza, chiedendo che venisse utilizzato per migliorare i servizi in particolare sul territorio del suo paese, Vetto.

Spiega il Presidente della Croce Verde di Castelnovo Monti e Vetto, Iacopo Fiorentini: “La signora Guazzetti ci ha donato ben 10.000 euro: ringraziamo lei e i suoi cari per la sensibilità che hanno dimostrato, attraverso un gesto molto bello e che ci riempie di orgoglio. Con questa donazione acquisteremo una nuova auto, una Fiat Panda per i trasporti ordinari e i servizi sociali sul territorio di Vetto”.

Un lascito testamentario è un ulteriore modo per sostenere i servizi Croce Verde: una forma di donazione che è possibile destinare alla Pubblica Assistenza. Possono essere lasciti in denaro, donazione di beni, donazioni alla memoria di un proprio caro scomparso, che andranno a sostenere i servizi e ricorderanno la persona scomparsa attraverso un gesto di generosità e attenzione verso tutta la comunità.