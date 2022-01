ADV





Intorno alle 16.30 di oggi su via Concordia a Cavezzo, un’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada cappottandosi. A bordo due persone, una assistita dai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso mentre non c’è stato nulla da fare per l’altra a bordo rimasta incastrata tra le lamiere e dichiarata deceduta. Il corpo è stato estratto dai vigili del fuoco dopo avere operato sulle lamiere del mezzo.