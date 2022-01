“Margherite” al Teatro delle Ariette di Valsamoggia per la Giornata della Memoria

È ormai un appuntamento fisso per il Teatro delle Ariette realizzare azioni teatrali per la Giornata della Memoria sempre con ampia partecipazione dei cittadini della Valsamoggia. Quest’anno il titolo dell’evento, realizzato con il Collettivo La Notte, è “Margherite” che si svolgerà al Teatro delle Ariette (via Rio Marzatore 2781 – Valsamoggia, Bologna) sabato 29 gennaio (ore 21) e domenica 30 gennaio (ore 18.30), con ingresso gratuito.

Tratto da “Il dolore” di Marguerite Duras, lo spettacolo, drammaturgia e regia di Paola Berselli e Stefano Pasquini, vede in scena Caterina Caravita, Sofia degli Esposti, Anita Farneti, Barbara Gaiani, Alessandro Memoli, Benedetta Paganini, Lorenzo Parmeggiani, Giuseppe Patti, Elena Vignoli, Giorgia Vivarelli.

Ingresso gratuito. Info e prenotazioni: Tel. 051 6704373 – www.teatrodelleariette.it – FB Teatro delle Ariette – IG @teatrodelleariette

Per accedere è necessario il Super Green Pass e mascherina Ffp2. Gli appuntamenti si svolgeranno nel massimo rispetto delle regole antiCovid.