In prevalenza nuvoloso per strati di nubi basse e nebbia in pianura e nelle valli, parziale diradamento durante le ore più calde della giornata. Sereno in Appennino. Temperature in lieve locale flessione con valori minimi di poco inferiori a zero gradi e massimi attorno a 5/6 gradi. Venti deboli variabili. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)