Solidarietà di Coldiretti in Appennino: 600 kg di prodotti alimentari per le famiglie in difficoltà

Solidarietà di Coldiretti in Appennino: 600 kg di prodotti alimentari per le...

ADV





Con l’inizio del nuovo anno Coldiretti Reggio Emilia ha ripreso l’azione solidale nei confronti delle famiglie più bisognose. I produttori agricoli di Coldiretti hanno risposto all’allarme sociale, ancora in essere, mettendo riproponendo l’iniziativa di sostegno dei pacchi alimentari solidali, con generi alimentari di alta qualità 100% italiani, destinati direttamente a persone e famiglie indigenti, presenti in numero crescente anche nella nostra provincia.

L’iniziativa, promossa da Coldiretti, Campagna Amica e Filiera Italia, ha raggiunto anche i Comuni della montagna con la consegna, tramite gli operatori della Croce Verde di Castelnovo ne’ Monti, all’Unione dei Comuni montani. Erano presenti Daniele Immovilli, segretario di Coldiretti della zona montana, e l’assessore di Castelnovo ne’ Monti Daniele Valentini, in rappresentanza dell’Unione. L’operazione è stata coordinata dai servizi sociali unificati, in particolare dalla responsabile dei servizi sociali unificati Maria Grazia Simonelli e dalla responsabile del Polo di Vetto e Castelnovo ne’ Monti Jessica Ferrari.

Sono stati consegnati 600 kg di prodotti 100% Made in Italy, dalla pasta ai legumi, dalla passata di pomodoro al cotechino, dal prosciutto crudo alla farina, dai formaggi come Parmigiano Reggiano e Provolone al latte UHT, dal panettone al pandoro, dall’olio extra vergine di oliva alla mortadella, dalla carne in scatola al mascarpone, dai biscotti per bambini agli omogeneizzati.

La campagna solidale che continuerà nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale – comunica Coldiretti – è in corso su tutto il territorio nazionale per dare un aiuto concreto alle situazioni di povertà, incrementate e peggiorate a causa della pandemia.

«Il cibo donato è di alta qualità, tutto di origine italiana e frutto del lavoro dei nostri agricoltori – commenta Zinanni. Oltre alla solidarietà i nostri soci hanno voluto offrire un segno concreto di attenzione, garantendo a qualche famiglia la spesa per qualche settimana, dando loro la possibilità di alimentarsi con cibo sano e di qualità».