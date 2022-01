Furto all’interno di un bar nella notte a Poviglio

ADV





La notte scorsa intorno alle 4:30, i carabinieri della stazione di Poviglio, allertati da un cittadino, sono intervenuti in via Romana dove era stato segnalato un furto in un bar posto all’interno del distributore di benzina a insegna Ego. Ignoti ladri si erano introdotti nella stazione di servizio previa effrazione di un accesso e, stando ai primi controlli i corso di esatto inventario, hanno asportato il danaro riposto nella cassa, vari tabacchi lavorati esteri e altri beni. Complessivamente i danni, ammontanti ad alcune migliaia di euro, sono in corso di quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Poviglio hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.