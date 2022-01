Lama Mocogno e Polinago, tante telefonate alla nuova segreteria dei medici di medicina generale

ADV





Sono già oltre una cinquantina i residenti di Lama Mocogno e Polinago che hanno usufruito del nuovo servizio di segreteria dedicata agli appuntamenti coi medici di medicina generale per i Comuni di Lama Mocogno e Polinago. Tante le telefonate giunte al numero 059-5137123 (attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 13) a cui risponde una segretaria.

In particolare, il recapito è a disposizione per richiedere visite domiciliari, fissare visite ambulatoriali su appuntamento, prescrizioni ripetibili di farmaci, richieste di certificazioni e informazioni generali. Il servizio di Medicina Generale a Lama Mocogno e Polinago, che di recente ha visto il pensionamento di due professionisti, è garantito da un pool di medici che a rotazione garantisce la continuità assistenziale diurna (ambulatoriale e a domicilio) dei cittadini del territorio, insieme al medico di medicina generale attualmente in servizio (il dottor Filippo Radicchi).

Visto l’alto numero di telefonate, e per migliorare il servizio, è a disposizione anche un indirizzo mail a cui i cittadini possono inoltrare le richieste di appuntamenti e prescrizioni: ambulatoriolamapolinago@gmail.com . L’uso della posta elettronica contribuirà ad alleggerire il carico di chiamate, garantendo ugualmente una presa in carico dei pazienti.

Gli orari di ricevimento (solo su appuntamento) del team di medici e del dottor Radicchi sono disponibili all’indirizzo www.ausl.mo.it/medicidifamiglia, selezionando il comune di riferimento.