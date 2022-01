Sabato a Medolla Nomisma presenta lo studio “Strategie e progetti per l’Area Nord Modenese”

Sabato a Medolla Nomisma presenta lo studio “Strategie e progetti per l’Area...

Nomisma ha realizzato uno studio economico e sociale dell’Area Nord Modenese dal quale emergono punti di forza, criticità e soluzioni per il futuro del territorio. L’area si caratterizza per un tessuto imprenditoriale dinamico con aziende leader – inserite nelle catene di fornitura globali – che sono state determinanti nella capacità di risposta agli shock esogeni (crisi finanziaria, terremoto, alluvione, Covid-19, …). Dal 2012 al 2020, il campione di imprese locali ha mostrato un avanzamento del 15% dei ricavi delle vendite e del 41% delle marginalità lorde, contenendo le perdite nell’ultimo anno di pandemia, grazie proprio alle produzioni di punta (biomedicale, metalmeccanico, ceramiche).

“Tuttavia la coesione tra imprese e territorio – afferma Francesco Capobianco, Project Manager di Nomisma e curatore della ricerca – è messa in discussione da una serie di fattori: dal decremento demografico ed il costante invecchiamento della popolazione alle difficoltà di rapporto tra welfare pubblico e privato; dalle criticità finanziarie delle piccole imprese per gli investimenti in ricerca alle poco fluide relazioni funzionali coi capoluoghi provinciali, senza dimenticare i deficit viari e ferroviari del territorio”.

Sabato 29 gennaio alle ore 10.00 Nomisma presenterà lo studio “Strategie e progetti per l’Area Nord Modenese”, sia in diretta streaming che presso il Teatro comunale “W. Facchini” a Medolla, alla presenza di Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna.

Ai saluti istituzionali di Alberto Calciolari (Presidente Unione dei Comuni Modenesi Area Nord), l’introduzione di Luigi Scarola (Responsabile Sviluppo Territoriale Nomisma) e la sintesi della ricerca a cura di Francesco Capobianco (Project Manager Nomisma), seguirà la tavola rotonda moderata da Giulio Santagata (Consigliere Delegato Nomisma) nella quale verranno esplicitati gli ambiti di azione e le ipotesi progettuali per il futuro dell’Area Nord Modenese.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione di Carlo Adolfo Porro (Magnifico Rettore UNIMORE), Diego Cattoni (Amministratore Delegato Autostrada del Brennero SpA), Giorgia Butturi (Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola), Giuliana Gavioli (Vice Presidente Tecnopolo Mario Veronesi), Gianluca Verasani (Presidente Gruppo AIMAG) e Francesco Vincenzi (Presidente ANBI).

La partecipazione online del webinar è gratuita: clicca qui per iscriverti.

Per la partecipazione in presenza, invece, è necessario il Green Pass ed è consigliata la prenotazione inviando il proprio nominativo all’indirizzo email ufficio.segreteria@comune.medolla.mo.it. Per maggiori informazioni tel. 0535.53811.