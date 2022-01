Servizio Civile in Avis, prorogata al 10 febbraio la scadenza del Bando

E’ stata prorogata al prossimo 10 febbraio la scadenza del “Bando del Servizio Civile Universale” che mette a disposizione sei posti complessivi nelle sedi Avis della provincia di Modena. In particolare i posti disponibili sono quattro a Modena (2 all’Avis Comunale e 2 all’Avis Provinciale), uno a Carpi e uno a Vignola.

I giovani dai 18 ai 28 anni potranno quindi ancora iscriversi al bando sulla piattaforma https://domandaonline.serviziocivile.it/ entro le 14 di giovedì 10 febbraio 2022, specificando il codice della sede preferita.

L’impegno richiesto per l’esperienza di Servizio Civile in Avis è di 25 ore settimanali per 12 mesi, con un compenso mensile di 444,30 euro.

Ulteriori informazioni sul sito modena.avisemiliaromagna.it o inviando una mail a provinciale@avismodena.it o rivolgendosi al referente Angelo Fregni al 3338633178.